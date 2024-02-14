Ночью, 14 февраля, российские военные нанесли два удара по Селидово Донецкой области.

Об это сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Сперва попали в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью. Четыре человека ранены, среди них двое детей 2016 и 2007 годов рождения. Под завалами могут быть еще люди.

"Россияне ударили по городу около 23:30, попали около 5-этажки — 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью. Среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю нужную медицинскую помощь", - сообщает глава ОВА.

При втором обстреле поврежден один из корпусов больницы. Вероятно, под завалами находятся три человека, в том числе ребенок. Пациентов больницы эвакуировали.

Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 кв м, эвакуируют больных из поврежденных помещений. К работам привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, вчера российские паблики массово писали о том, что утром в Селидово был удар по полигону с военными ВСУ. Украина это опровергла.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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