Электростанция в Днепре, в которую попали россияне во время ночной атаки, - это Приднепровская ТЭС. Ее восстановление займет недели или даже месяцы.

Об этом сообщил в эфире телемарафона исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Очень много дронов попали, к сожалению, в станцию. Повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, которое очень важно для работы станции. Станция сейчас не работает, происходит анализ повреждений, дефектация того, что повреждено, что можно использовать в будущем", - сообщил Сахарук.

По его словам, восстановление станции может занять "недели и даже месяцы".

Пока все потребители в Днепре и области со светом, но "схема электроснабжения ненадежна, потому что отсутствует очень важный источник электроэнергии, что значительно снижает надежность электроснабжения".

По данным энергетиков, россияне атаковали электростанции ДТЭК этой зимой 40 раз, включая обстрел ТЭС в Днепропетровской области в ночь на 13 февраля.

Напомним, сегодня стало известно, что в Днепре кроме электростанции также было попадание по объекту инфраструктуры.

Мэр Днепра позже сообщил, что из-за этого обстрела эвакуируют больницу и закрывают школы.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.