Сегодня ночью россияне атаковали Украину 23 ударными дронами типа "Shahed-136/131". Силами ПВО были уничтожены 16 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в Крыму", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы уничтожены 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в ДТЭК сообщили, что в Днепре после ночного удара "Шахедов" прекратила работу тепловая электростанция. Также есть попадание по объекту инфраструктуры.

Напомним, вчера ночью россияне выпустили по Украине 17 беспилотников "Шахед", управляемую авиационную ракету X-59 и зенитные ракеты С-300. Силы ПВО сбили 14 дронов и ракету X-59.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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