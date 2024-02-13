Во время ночной атаки РФ силами ПВО были уничтожены 16 из 23 "Шахедов"
Сегодня ночью россияне атаковали Украину 23 ударными дронами типа "Shahed-136/131". Силами ПВО были уничтожены 16 беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в Крыму", - говорится в сообщении.
В результате боевой работы уничтожены 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в ДТЭК сообщили, что в Днепре после ночного удара "Шахедов" прекратила работу тепловая электростанция. Также есть попадание по объекту инфраструктуры.
Напомним, вчера ночью россияне выпустили по Украине 17 беспилотников "Шахед", управляемую авиационную ракету X-59 и зенитные ракеты С-300. Силы ПВО сбили 14 дронов и ракету X-59.
Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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