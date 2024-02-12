Украинские войска начали сбивать беспилотники "Шахед" лазерными антидроновыми системами Vampire.

Об этом сообщает Defense Express.

По словам аналитиков, в ночь на 11 февраля именно с помощью Vampire была отбита атака "Шахедов". Тогда пресс-служба ВМС Украины показала видео боевой работы своих подразделений ПВО.

Предположительно, на этом видео – первые кадры работы Vampire.

Отметим, что комплексы по борьбе с беспилотниками Vampire являются относительно новым вооружением. Впервые их начали тестировать в 2021 году. Этот мобильный зенитный комплекс оснащен оптико-электронной системой WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами.

Vampire оснащена пусковой установкой и 70-мм ракетами APKWS с лазерной наводкой. Комплекс портативный и может устанавливаться на различные транспортные средства, в том числе и простые внедорожники.

Напомним, в ночь на 11 февраля россияне выпустили по Украине 45 "Шахедов". Силы ПВО сбили 40 дронов.

Между тем сегодня журнал Forbes сообщил, что в Украине создана общенациональная система радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Шахед". Назвали ее "Покрова". Это новый беспилотный щит, который не зависит от боеприпасов в условиях сокращения поставок.