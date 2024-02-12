В Украине создана общенациональная система радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Шахед".

Об этом сообщает журнал Forbes.

Назвали ее "Покрова". Это новый беспилотный щит, который не зависит от боеприпасов в условиях сокращения поставок.

Помехи перегружают навигационные системы (GPS и другие, такие как российская ГЛОНАСС) шумом, заставляя их указывать неправильное местоположение.

Залужный упоминал о "Покровах" в своей статье еще в ноябре прошлого года.

"... возможности противодействия высокоточному оружию противника (управляемые ракеты, БПЛА) возрастают за счет развертывания общенациональной системы радиоэлектронной борьбы "Покрова" с возможностью подмены поля спутниковой радионавигации ("спуфинг"), подавления спутниковой радионавигации вдоль всей линии соприкосновения и на большей части территории Украины", - писал тогдашний главком.

Forbes пишет, что эффективность работы системы по дронам оценить сложно. Но против большинства российских ракет она не работает.

Ранее эксперты сообщали, что россияне испытали на фронте свои новые дроны, которые могут обходить украинскую систему РЭБ.

В свою очередь украинские военные говорили, что россияне улучшили "Шахеды" и изменили тактику их использования.