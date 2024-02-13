В Днепре после ночного обстрела РФ эвакуируют больницу и закрывают школы.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, в больнице сольют систему отопления и вывезут "немалое количество" паллиативных больных, потому что "по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится".

Напомним, что ночью в Днепре были прилеты по электростанции и объекту инфраструктуры. Начались перебои со светом.

Утром мэр Днепра Борис Филатов заявил, что для ликвидации последствий обстрелов в Днепре не хватает людей, в том числе из-за мобилизации.

Ранее власти Днепропетровской области призвали всегда иметь дома запас воды, еды и заряженные павербанки.

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