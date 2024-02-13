В Днепре из-за ночного обстрела эвакуируют больницу и закрывают школы
В Днепре после ночного обстрела РФ эвакуируют больницу и закрывают школы.
Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.
По его словам, в больнице сольют систему отопления и вывезут "немалое количество" паллиативных больных, потому что "по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится".
Напомним, что ночью в Днепре были прилеты по электростанции и объекту инфраструктуры. Начались перебои со светом.
Утром мэр Днепра Борис Филатов заявил, что для ликвидации последствий обстрелов в Днепре не хватает людей, в том числе из-за мобилизации.
Ранее власти Днепропетровской области призвали всегда иметь дома запас воды, еды и заряженные павербанки.
Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.