Бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский опроверг информацию об ударе по полигону ВСУ в Селидово Донецкой области.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Командующий заявил, что информацию об ударе - это "российская ИПСО" (то есть информационно-психологическая операция).

"Таким образом противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении. Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5 по 11 февраля) - 2947 человек", - сказано в посте Тарнавского.

Касательно обстрелов Покровского района генерал сообщил, что утром был прилет из РСЗО по пгт Цукурино, в результате повреждены две двухэтажки, пострадавших и погибших нет.

Напомним, сегодня российские военные телеграм-каналы утверждали, что Украина в результате удара по Селидово понесла большие потери личного состава. Речь шла о якобы сотнях или даже более тысячи погибших.

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