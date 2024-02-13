В Харькове на станции метро "Спортивная" из-за обстрелов начал протекать потолок.

Об этом сообщает КП "Харьковский метрополитен" на своей странице в Фейсбуке.

"Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное течение с потолка станции", – говорится в сообщении.

Предприятие уведомляет, что ведутся ремонтные работы, из-за которых закрыт главный пешеходный переход со станции "Спортивная" на станцию "Метростроителей".

"На прошлой неделе сотрудники метрополитена приступили к работам по устранению протекания и на сегодняшний день работы продолжаются. Указанные работы требуют значительного количества времени и их можно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозки пассажиров", - сообщает метрополитен.

"Напоминаем, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" к станции "Метростроителей" закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

Ранее в киевском метро после подтопления собирались снести аварийный участок тоннеля и построить новый.

При этом, по мнению бывшего советника мэра Киева, ремонт закрытой часть синей ветки может затянуться на несколько лет.