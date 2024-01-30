В Киеве давший трещины участок метро снесут и построят новый, длиной около 27 метров.

Об этом сообщил Максим Шкиль, гендиректор холдинга, в который входит компания Autostrada, проводящая эти работы.

"После проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина которого составляет около 27 м) и построить на этом месте новый - монолитный, открытым способом прямоугольного сечения", - написал он.

В декабре существующая конструкция тоннеля была стабилизирована изнутри с помощью специальных металлических лесов, чтобы тоннель больше не давал просадки.

После переноса инженерных сетей начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций.

Ранее о том, что будут строить новый тоннель метро, а не ремонтировать, говорил экс-советник мэра Кличко Максим Бахматов. Он прогнозировал, что метро в итоге откроют не через полгода, как обещали, а через несколько лет.

Недавно депутат Киевсовета сообщила, что в Киеве создали комиссию для изучения аварии в столичном метро, но она не работает.

Из-за затопления тоннелей на полгода были закрыты шесть станций столичного метро на синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков".