Критической транспортной ситуации вокруг станций на Оболонско-Теремковской линии метрополитена нет, также нет угрозы человеческой жизни.

Об этом сообщает КГГА.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, что это удалось сделать, остановив движение на шести станциях и одной полосе проезжей части на земле.

"Как результат, удалось предотвратить угрозу разрушения перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Пока угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за проседания почвы нет", - заверил Кандибор.

По его словам, временные постройки на месте проседания грунта будут демонтированы для выполнения ремонтных работ.

Возле "Демеевской" уже пробурили скважины для проведения геологических исследований. В течение двух недель будут готовы результаты.

"По предварительным выводам, при строительстве тоннеля были допущены технические ошибки, ведь через три месяца после открытия станций между "Демеевской" и "Лыбидской" произошла течь воды с выносом песка", - сказал Кандибор.

Напомним, в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей ветки - от "Демеевской" до "Теремков" из-за затопления тоннеля.

Подробнее о ситуации с закрытыми станциями мы писали в отдельном материале.