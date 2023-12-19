На станции метро "Вырлица" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена протекает потолок на спуске к посадочной платформе.

Об этом сообщает журналист "Страны".

На ступеньках установлены три ведра и одна пластиковая бутылка, в которые стекает вода, а также разложены тряпки. Все это ограждено красно-белой предупредительной лентой. На потолке видны сильные потеки, также небольшими кусками отваливается штукатурка.

Между рельсами уже начала скапливается вода, ее уровень достиг нескольких сантиметров.

Рабочих, которые бы ликвидировали причину подтопления, не видно.

Также сотрудники "Страны" посетили станцию метро "Голосеевская" на закрытой части синей ветки. Вчера в киевских пабликах массово разошлось видео, как из стены между плитками там течет вода. Сегодня дыры, откуда сочилась вода, замазаны цементом, но на фото можно увидеть, что влага уже опять начала просачиваться: по стенам текут мелкие ручейки воды. На потолке отваливается штукатурка.

Сегодня мы сообщали, что у входа в станцию киевского метро "Теремки" с потолка течет вода. Сотрудники метрополитена установили ведро, чтобы вода стекала туда. Однако она все равно капает на пол, где образовалась довольно большая лужа. Ее обходят пассажиры.

Напомним, ранее из-за появления трещин в своде туннеля между "Лыбидской" и "Демеевской", через которые начала просачиваться вода на рельсы, были закрыты шесть станций Киевского метрополитена: "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". По предварительной информации, станции будут оставаться закрытыми не менее полугода.