Киевский метрополитен сообщил причину, по которой уже в следующем году ремонт может понадобиться еще двум станциям подземки синей ветки: "Почайной" и "Тараса Шевченко".

Причины указаны в ответе на информационный запрос украинского СМИ.

"Из-за физического износа и необходимости улучшить эксплуатационные характеристики требуется проведение планового капремонта на участке тоннелей", - говорится в ответе заместителя главы метрополитена Дмитрия Пинчука.

Ранее публиковалась информация, что ремонт указанных станций может состояться летом, но точные его сроки не назывались.

Между тем в Киевской городской госадминистрации заверили, что станции "Почайная" и "Тараса Шевченко" не будут закрывать на время проведения планового ремонта, и подтвердили, что ремонтные работы выполнят следующим летом.

Напомним, в столице из-за подтопления тоннеля и воды на путях были закрыты все станции метро после "Лыбедской" – от "Демеевской" до "Теремков". По маршруту этой ветки запустили мини-автобусы, а позже открыли "челночное" движение поездов от "Демеевской" до "Теремков".

Вчера мы рассказывали, что в Киеве над тоннелем метро у станции "Демеевская", которую закрыли на срочный аварийный ремонт, начал проваливаться асфальт. Торговые павильоны бывшего Демеевского рынка перекосились и проседают под землю.