Киевлянам будут компенсировать поездки на наземном транспорте и "челночной" ветке метро после закрытия движения между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская".

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, решение принято, чтобы люди, которые теперь вынуждены добираться с пересадкой в Голосеевский район и из него, не переплачивали за это.

"По моей инициативе Киевсовет принял сегодня решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбедская", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве закрыты все станции метро после "Лыбедской" – от "Демеевской" до "Теремков". По маршруту этой ветки запустили мини-автобусы, а позже открыли "челночное" движение поездов от "Демеевской" до "Теремков".

То есть теперь, чтобы добраться на "Теремки", нужно выйти на "Лыбедской", доехать до "Демеевской" и сесть там на "челночный" поезд, заплатив два лишних раза. Эти поездки и решила компенсировать Киеврада.

Правда, заплатить придется, но потом, как обещает Кличко, ночью деньги вернут. Как именно – мэр обещает разъяснить через приложение "Киев цифровой".

Между тем на днях паблики писали, что в Киеве начало подтапливать станцию метро "Олимпийская". Она находится на той же "синей" ветке, что и шесть закрытых станций, которым грозил обвал тоннеля. Однако в "Киевском метрополитене" заявили, что подтопления нет.