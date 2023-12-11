В Киеве начало подтапливать станцию метро "Олимпийская". Она находится на той же синей ветке, что и шесть закрытых в пятницу станций, которым грозил обвал тоннеля.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В пабликах пишут, что вода стекала по стенам на железнодорожные пути.

В "Киевском метрополитене" заявили, что подтопления нет.

"На станции "Олимпийская" отсутствуют течи, тем более со стен. Мы проверили эту информацию, она не отвечает действительности", - сообщили в КП.

Подробнее о закрытии шести станций метро в Киеве мы писали в отдельном материале.

Напомним, 8 декабря в Киеве из-за затопления тоннеля закрыли движение метро на шести станциях "синей" ветки - от "Демеевской" до "Теремков". Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

После закрытия станций на автобусных остановках столицы появились огромные очереди людей, которые ждут общественный транспорт. Также из-за большого скопления маршруток и автобусов на остановках усложняется движение автомобильного транспорта, что вызывает пробки на дорогах.