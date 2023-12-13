"Челночное" движение поездов между затопленными станциями метро в Киеве уже запустили.

Об этом сообщает Суспильне и публикует фотографии.

Поезда ходят с интервалом 13 и 17 минут, что значительно реже, чем было до закрытия. Но киевляне говорят, что это лучше, чем ничего.

"В первые дни было очень тяжело, потому что я вышла из поезда и растерялась. Сейчас добираюсь до "Лыбидской", а потом на троллейбусе еду сюда. "Челночное" движение лучше, чем ничего. Ведь уже можно добраться до нужных станций", — рассказывает киевлянка.

Подробнее о ситуации с закрытыми станциями мы писали в материале, где рассказывали почему в Киеве закрыли шесть станций метро и что это значит для судьбы мэра Кличко.

Напомним, что сегодня 13 декабря полиция проводит обыски из-за затопления киевского метро. Как сообщает МВД, обыски с утра идут в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА. Они проходят по делу о служебной халатности.

Также мы писали о том, Голосеево подешевеет до уровня Троещины. Как изменятся цены на жилье вблизи закрытых станций киевского метро