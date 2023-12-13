В Киеве сегодня обещают запустить "челночное" движение между затопленными станциями метро
В Киеве с 13 декабря должны запустить "челночное" движение поездов между станциями метро "Теремки"-"Демеевская", закрытыми на полгода из-за затопления.
Об этом сообщает КГГА.
Поезда будут курсировать с интервалом 13 и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").
Подробнее о ситуации с закрытыми станциями мы писали в материале Кроты и попередники. Почему в Киеве закрыли шесть станций метро и что это значит для судьбы мэра Кличко.
Напомним, что сегодня 13 декабря полиция проводит обыски из-за затопления киевского метро. Как сообщает МВД, обыски с утра идут в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА. Они проходят по делу о служебной халатности.
Напомним, что каждый день на станции метро Лыбедская собираются очереди пассажиров. Видео с ними публикуют в сети.
Также мы писали о том, Голосеево подешевеет до уровня Троещины. Как изменятся цены на жилье вблизи закрытых станций киевского метро.
И о том, что автобусы для перевозки киевлян вместо метро стоят возле станции "Лыбедская".