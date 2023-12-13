В среду, 13 декабря, полиция проводит обыски из-за затопления киевского метро.

Как сообщает МВД, обыски с утра идут в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА. Они проходят по делу о служебной халатности.

"Следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. А также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", - говорится в сообщении.

Фото обысков МВД

Напомним, что в декабре Киеве закрыли для пассажиров станции метро на синей линии от Теремков до Лыбедской.

Шесть станций были закрыты предположительно на полгода из-за затопления тоннелей. В них обнаружили трещины, а в метро чрез них стала попадать вода.

У станции Лыбедская теперь каждый день выстраиваются огромные очереди пассажиров. Параллельно организовали автобусные маршруты, которые курсируют от Теремков.

Ранее мы писали о том, почему в Киеве закрыли шесть станций метро и что это значит для судьбы мэра Кличко.