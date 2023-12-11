Станции киевского метро от "Дымеевской" до "Теремков" будут закрыты приблизительно шесть месяцев.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев24".

При этом он допустил, что срок может составить 6-8 месяцев или даже больше: на данный момент окончательные экспертные оценки еще не даны.

Тем временем, местные телеграм-каналы продолжают публиковать пробки в районе киевской станции метро "Лыбедская".

Напомним, на прошлой неделе в Киеве из-за затопления тоннеля закрыли движение метро на шести станциях "синей" ветки - от "Демеевской" до "Теремков". Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

После закрытия станций на автобусных остановках столицы появились огромные очереди людей, которые ждут общественный транспорт. Также из-за большого скопления маршруток и автобусов на остановках усложняется движение автомобильного транспорта, что вызывает пробки на дорогах.