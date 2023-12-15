"Киевский метрополитен" сообщает, что летом на ремонт закроют станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко". На стенах в тоннеле обнаружены протечки воды.

По словам начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, ремонт тоннеля между этими станциями будет быстрее, чем на перегоне "Демеевская" - "Лыбедская".

"Мы только разрабатываем проект, который нужно будет реализовать. Сейчас я не могу сказать, сколько это будет стоить, каким методом мы будем ремонтировать и сколько времени это займет, потому что проект еще не разработан", - отметил Брагинский.



Активисты опубликовали видео с перегона "Почайна" - "Тараса Шевченко", на котором заметны протечки на стенах.

Напомним, 8 декабря в Киеве из-за затопления тоннеля закрыли движение метро на шести станциях "синей" ветки - от "Демеевской" до "Теремков". Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

Позже столичные паблики сообщили, что в Киеве начало подтапливать станцию метро "Олимпийская". Она находится на той же синей ветке, что и закрытые шесть станций. Заявлялось, что вода стекала по стенам на железнодорожные пути. Однако в "Киевском метрополитене" заявили, что подтопления нет.

Мы разбирались, почему в Киеве закрыли шесть станций метро и что это значит для судьбы мэра Кличко.