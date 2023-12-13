Обыски по делу о затоплении тоннеля киевского метро проходят в КП "Киевский метрополитен", Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и проектной организации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уголовное производство начато по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации.

Там ищут документы по строительству и эксплуатации перегонных тоннелей для их дальнейшего исследования следователями и экспертами.

В частности, следствие интересует проектная, строительная, исполнительная и другая документация и геодезия с лабораторными исследованиями воды и почвы.

Напомним, в декабре в Киеве из-за затопления тоннеля закрыли движение метро на шести станциях "синей" ветки - от "Демеевской" до "Теремков". Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что станции киевского метро будут закрыты приблизительно шесть месяцев.

Сегодня запустили "Челночное" движение поездов между затопленными станциями метро в Киеве.