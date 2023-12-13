Такая обстановка была на станции метро Лыбедская в Киеве сегодня утром.

С понедельника, 11 декабря, там образуются очереди из-за закрытия шести станций метро синей ветки под угрозой затопления (от Теремков до Демеевской).

Пассажиры сегодня утром говорят, что толкучки нет, а в очереди нужно простоять около 3-4 минут.

При этом, судя по графику, интервал между поездами сократили

Напомним, что из-за угрозы затопления и появления трещин в тоннелях в Киеве примерно на полгода закрыли шесть станций метро на синей ветке от станции метро Теремки до станции метро Демеевская.

На станции метро Лыбедская после этого возникают большие очереди на входе в метро.

Ранее мы писали в отдельном материале, почему в Киеве закрыли 6 станций метро и что это значит для судьбы мэра Кличко.

Тем временем сегодня, 13 декабря, полиция проводит обыски из-за затопления киевского метро.

А между станциями Теремки и Демеевская обещают запустить поезда в челночном режиме, по заполняемости пассажирами.