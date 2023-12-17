В Киеве над тоннелем метро у станции "Демеевская", которую закрыли на срочный аварийный ремонт, начал проваливаться асфальт. Торговые павильоны бывшего Демеевского рынка перекосились и проседают под землю.

Об этом сказано в Фейсбук-сообществе "Голосеев".

"Над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка уже начали проседать под землю торговые павильоны. Судя по всему, ситуация ухудшается. Будем надеяться, что дорога, которая проходит совсем рядом, останется невредимой", - сказано в посте.

Паблик также разместил фотографии от 16 декабря, сделанные очевидцами. На них видны трещины и ямы в асфальте, а также покосившиеся магазины.

Власти Киева прокомментировали просадку грунта в телеграм-канале. Киевская городская госадминистрация заявила, что это произошло еще до закрытия шести станций метро синей ветки. И что специалисты регулярно следят за этим районам, причем критических изменений не зафиксировали.

"Сейчас состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская" стабилизировано и полностью контролируется. Профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Появления новых деформаций и трещин не наблюдается", - заверили в КГГА.

Напомним, в Киеве из-за подтопления тоннеля и воды на путях были закрыты все станции метро после "Лыбедской" – от "Демеевской" до "Теремков". По маршруту этой ветки запустили мини-автобусы, а позже открыли "челночное" движение поездов от "Демеевской" до "Теремков".

Полиция начала обыски из-за затопления киевского метро по делу о служебной халатности.

Вскоре после скандала с подтоплением и закрытием станций стало известно, что Киевский метрополитен летом закроет на ремонт еще две станции: "Почайна" и "Тараса Шевченко". Там на стенах в тоннеле обнаружены протечки воды.