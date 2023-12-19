У входа на конечную станцию Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена "Теремки" с потолка течет вода.

Об этом сообщает журналист "Страны".

Сотрудники метрополитена установили ведро, чтобы вода стекала туда. Однако она все равно капает на пол, где образовалась довольно большая лужа. Ее обходят пассажиры.

Напомним, ранее из-за появления трещин в своде туннеля между "Лыбидской" и "Демеевской", через которые начала просачиваться вода на рельсы, были закрыты шесть станций Киевского метрополитена: "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". По предварительной информации, станции будут оставаться закрытыми не менее полугода.

По маршруту этой ветки запустили мини-автобусы, а позже открыли "челночное" движение поездов от "Демеевской" до "Теремков".

Вскоре в Киевском метрополитене сообщили, что начнут ремонт также на "Почайной" и "Тараса Шевченко". Ремонт этих двух станций может состояться летом, при этом закрывать их не будут.

"Из-за физического износа и необходимости улучшить эксплуатационные характеристики требуется проведение планового капремонта на участке тоннелей", - заявил заместитель главы метрополитена Дмитрий Пинчук.