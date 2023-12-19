Закрывать работу красной ветки киевского метро на время ремонта на мосту не будут.

Об этом заявляет Киевская городская госадминистрация.

"Запланированное на следующий год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена", - говорится в сообщении.

Сейчас разрабатывается проектная документация.

Отметим, что о возможном закрытии моста Метро заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко (Слуга народа). По его словам, экспертиза может подтвердить аварийное состояние моста Метро, который уже как минимум два года находится в "уставшем" состоянии. В этом году в бюджете были запланированы средства на его ремонт.

Напомним, что недавно из-за затопления тоннеля на полгода были закрыты шесть станций метро на синей ветке. Также давно говорят о необходимости капитального ремонта Южного моста, по которому идет зеленая ветка метро.

А вчера Киевский метрополитен сообщил, что в следующем году ремонт может понадобиться еще двум станциям подземки синей ветки: "Почайной" и "Тараса Шевченко".