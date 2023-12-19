В Киеве могут частично закрыть на ремонт и красную ветку метро.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко ("Слуга народа").

Экспертиза может подтвердить аварийное состояние моста Метро, который уже как минимум два года находится в "уставшем" состоянии. В этом году в бюджете были запланированы средства на его ремонт.

"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если покажет экспертиза, что мост Метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", – сказал Витренко.

Он считает такой сценарий "апокалиптическим", поскольку мосты в Киеве имеют стратегическое значение, в том числе для деятельности ВСУ.

"Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", – отметил депутат.

Напомним, что недавно на полгода были закрыты шесть станций метро на синей ветке. Также давно говорят о необходимости капитального ремонта Южного моста, по которому идет зеленая ветка метро.

А вчера Киевский метрополитен сообщил причину, по которой уже в следующем году ремонт может понадобиться еще двум станциям подземки синей ветки: "Почайной" и "Тараса Шевченко".