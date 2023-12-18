В понедельник, 18 декабря, над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка, где начали проседать под землю торговые павильоны. перекрыто движение пешеходов, часть торговых точек закрыли.

"Страна" публикует кадры с места событий.

На месте уже работают ремонтные бригады. На участке, где земля просела больше всего, перекрыто движение пешеходов, но люди ходят, несмотря на запрет. Часть торговых точек закрыта.

Также перекрыта одна полоса дороги на съезде с Голосеевского проспекта, что усложняет движение и создает пробки.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве над тоннелем метро у станции "Демеевская", которую закрыли на срочный аварийный ремонт, начал проваливаться асфальт. Торговые павильоны бывшего Демеевского рынка перекосились и проседают под землю.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за подтопления тоннеля и воды на путях были закрыты все станции метро после "Лыбедской" – от "Демеевской" до "Теремков". По маршруту этой ветки запустили мини-автобусы, а позже открыли "челночное" движение поездов от "Демеевской" до "Теремков".

Полиция начала обыски из-за затопления киевского метро по делу о служебной халатности.