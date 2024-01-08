На Борщаговке в Киеве, где в ночь на 8 января произошел прорыв на улице Жюля Верна, коммунальщики с утра чистят лед, который намерз на дороге.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Напомним, местные паблики утверждали, что прорвало канализацию и всю улицу затопило фекалиями. В то же время в Киевской городской государственной администрации заявляют, что прорвался водопровод.

На том же настаивают и коммунальщики. Они говорят, что прорвало трубу с водой, а не канализацию.

"Прорвало трубу, размыло песок, землю и получился поток грязи, фекалий здесь не было", - рассказал не на камеру один из рабочих.

Судя по тому, как лед намерз на машинах, уровень воды был сантиметров 20-30. Некоторые откапывают свои автомобили из замершего снега.

Местная жительница Людмила рассказала, что вода в ее доме пропала в полночь и появилась под утро. А в домах, которые расположены ближе к месту порыва, воды нет и сейчас.

Людмила жалуется, что порывы труб в этом районе происходят постоянно.

"Живу здесь 53 года, и все это время здесь прорывает воду, последний раз это было около месяца назад. Люди неделями сидят без воды", - рассказала женщина.

Между тем, пока у людей нет воды, им подвозят воду на машине.

На этих фото - прорыв, который произошел около месяца назад. Он находится в 100 метрах от места сегодняшнего происшествия.

Ранее мы писали, что в середине декабря в Киеве после ракетного удара РФ затопило подвал дома и подземный переход.

А перед этим в Киеве шесть станций метро закрыли на полгода из-за затопления тоннеля.