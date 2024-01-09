В Киеве создали комиссию для расследования причин аварии в столичном метрополитене, однако она не работает.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Лилия Пашинная в эфире телемарафона.

По ее словам, создание комиссии было утверждено на голосовании в Киевсовете еще 14 декабря. Мэр Виталий Кличко подписал это решение после Рождества (имеется в виду по новому стилю - 25 декабря). Комиссию возглавил представитель партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Комиссия создана, но до сих пор не работает, у них не состоялось ещё ни одно заседание", - сказала Пашинная.

По ее словам, эксперты не получили доступ ни к одному документу. Местная депутат добавила, что не понимает, что происходит.

Она выдвинула предположение, что у комиссии просто отсутствует желание работать.

Напомним, из-за затопления тоннелей на полгода были закрыты шесть станций столичного метро на синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков".

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что ремонтные работы на месте протекания тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метрополитена возле станции "Демеевская" будут фактически предусматривать строительство нового участка длиной до 20 метров.

Ранее в КГГА допустили полное закрытие перегона киевского метро "Почайна" - "Тараса Шевченко". Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор сказал, что план ремонтных работ ещё разрабатывается, и только после его подготовки можно будет сказать, нужно ли закрывать оба тоннеля на данном участке.