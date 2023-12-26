Киевский метрополитен признал срыв обещанных сроков строительства метро на жилой массив Виноградарь и расторг договор с подрядчиком "Киевметростроем", которому уже перечислили 4 миллиарда гривен.

Об этом говорится на странице закупки в системе Prozorro.

Согласно тексту на сайте, условиями договора было предусмотрено право заказчика отказаться от сделки и требовать возмещения убытков, если подрядчик не успевает выполнить работу вовремя. Теперь "Киевметрострой" должен вернуть переданные ему заказчиком деньги.

Минувшим летом директор "Киевметрополитена" Виктор Брагинский заверял, что станции метро "Мостицкая" и "Варшавская" на зеленой ветке достроят до конца 2024 года.

Но на днях в сети показали фото, на которых видно, что работы там остановлены.

Напомним, что строить эти станции начали еще в 2019 году и планировали сдать до конца 2021. Тогда сообщалось, что по договору между городом и главным подрядчиком - ПАО "Киевметрострой" - стоимость обойдется бюджету столицы почти в 6 миллиардов гривен.

В начале строительства даже запустили специальный сайт, на котором можно было следить за ходом работ.

Теперь называют новый срок завершения строительства: в лучшем случае середина 2025 года.