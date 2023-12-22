В метро Киева устанавливают укрепления для предотвращения обрушения тоннеля.

Фото ремонтных работ появилось на странице КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

Под опубликованной фотографией пишут, что временые подпорки поставили на аварийном перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демиевская", чтобы от размытия грунта не обвалился потолок.

Ранее появилось фото и видео, как на станции киевского метро "Вырлица" протекает потолок на спуске к посадочной платформе. На ступеньках установлены три ведра и одна пластиковая бутылка, в которые собирают воду, а также разложены тряпки. Зона подтопления ограждена красно-белой предупредительной лентой. На потолке заметны сильные потеки, также небольшими кусками начала отходить штукатурка. Между рельсами перед платформой начала скапливается вода, ее уровень достиг нескольких сантиметров.

Мы также публиковали видео, на котором у входа на станцию киевского метро "Теремки" с потолка течет вода. Сотрудники станции поставили ведро, чтобы вода стекала туда.