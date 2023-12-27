Полное закрытие перегона киевского метро "Почайна" - "Тараса Шевченко" все-таки возможно.

Такой вариант допустил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала "Киев24".

Говорит, план ремонтных работ еще разрабатывается, и только после его завершения можно будет сказать, нужно ли закрывать оба тоннеля.

Как ранее сообщил первый заммэра столицы Николай Поворозник на этом участке идет проседание тоннелей. Он заявил, что метро закрывать не будут, а организуют "челночное движение" по одному тоннелю на время ремонта второго.

Напомним, что на ближайшие как минимум полгода на синей ветке будут закрыты шесть станций от "Теремков" до "Демеевской" из-за угрозы обвала тоннелей.

Ранее мы писали о том, что власти Киева заявили, что им удалось предотвратить обвал перегона на синей ветке метро.

Также Киевский метрополитен сообщил, что из-за физического износа и необходимости улучшить эксплуатационные характеристики требуется проведение планового капремонта между станциями"Почайной" и "Тараса Шевченко" на синей ветке.