На еще одном участке киевского метро идет проседание тоннелей - между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" на синей ветке.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник.

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем", - сказал он.

Руководство метрополитена планирует организовать "челночное движение" по одному тоннелю на время ремонта второго, чтобы не перекрывать полностью движение метро на этом участке.

Как сообщалось, ремонт планируют выполнить следующим летом.

Напомним, что на ближайшие как минимум полгода на синей ветке будут закрыты шесть станций от "Теремков" до "Демиевской" из-за угрозы обвала тоннелей.

Ранее мы писали о том, что власти Киева заявили, что им удалось предотвратить обвал перегона на синей ветке метро.

А также, что в Киевском метрополитене объяснили, почему начнут ремонт на "Почайной" и "Тараса Шевченко".