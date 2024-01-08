В Киеве протекает очередная станция метро - "Академгородок" на красной ветке.

Об этом сообщают столичные СМИ.

В вестибюле на станции "Академгородок" влага уже испортила стены и штукатурку. На земле для стекающей воды подставили ведра и тряпки.

Напомним, из-за затопления тоннелей на полгода были закрыты шесть станций метро на синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков".

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что ремонтные работы на месте протекания тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метрополитена возле станции "Демеевская" будут фактически предусматривать строительство нового участка длиной до 20 метров.

Ранее в КГГА допустили полное закрытие перегона киевского метро "Почайна" - "Тараса Шевченко". Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор сказал, что план ремонтных работ ещё разрабатывается, и только после его подготовки можно будет сказать, нужно ли закрывать оба тоннеля на данном участке.

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