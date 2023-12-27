Ремонтные работы на месте протекания тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метрополитена возле станции "Демеевская" будут фактически предусматривать строительство нового участка длиной до 20 метров.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как убежден чиновник, все работы удастся выполнить за обещанные 6 месяцев или даже несколько быстрее.

Ранее в КГГА допустили полное закрытие перегона киевского метро "Почайна" - "Тараса Шевченко". Такой вариант допустил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор. План ремонтных работ ещё разрабатывается, и только после его завершения можно будет сказать, нужно ли закрывать оба тоннеля.

Как мы сообщали, в метро Киева на ещё одном участке проседает тоннель.

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем", - сказал Паровозник.

Руководство метрополитена планирует организовать "челночное движение" по одному тоннелю на время ремонта второго, чтобы не перекрывать полностью движение метро на этом участке.