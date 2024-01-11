Закрытую часть синей ветки метро в Киеве могут открыть через несколько лет, а не обещанные полгода.

Об этом заявил экс-советник мэра Кличко Максим Бахматов.

"Вчера вышла информация, что этот тоннель может быть вообще закрыт. И будут строить новый тоннель. Скоро ли откроется синяя ветка? Нет, не скоро. Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель в том месте", - заявил Бахматов в эфире телемарафона.

Он ссылается на экспертную оценку, что тоннель на станции Демеевская аварийный, и его не смогут отремонтировать, а потому вскоре будет выдана рекомендация строить новый.

Недавно депутат Киевсовета сообщила, что в Киеве создали комиссию для изучения аварии в столичном метро, но она не работает.

Ранее сообщали, что из-за затопления тоннелей на полгода были закрыты шесть станций столичного метро на синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков".

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что ремонтные работы на месте протекания тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метрополитена возле станции "Демеевская" будут фактически предусматривать строительство нового участка длиной до 20 метров.