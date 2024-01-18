В Киевском метрополитене считают, что обоснованный тариф на проезд в подземке уже превышает 30 гривен.

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил директор метрополитена Виктор Брагинский.

Цену проезда на уровне более 30 гривен он объяснил подорожанием одной из главных составляющих тарифа - стоимости электроэнергии.

"Тариф последний раз рос в 2018 году. Я уже приводил пример, что в 2018-м у нас были расходы на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, которое работает напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны заплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня - более 30 грн", - сказал Брагинский.

По его словам, именно такие данные по себестоимости предприятие подает в КГГА.

"Вопрос тарифа - это не компетенция Киевского метрополитена. Мы не повышаем тариф, но ежегодно подаем данные в Департамент экономики по себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованного тарифа.

Как мы писали, столичное метро нуждается в ремонте. В декабре из-за протечки тоннеля закрыли на аварийные работы шесть станций синей ветки.

Между тем пока в Киеве поездка в метро стоит 8 гривен, в Харькове подземка с начала войны остается бесплатной.