В Харькове со станции метро "Пушкинская" Салтовской линии убрали барельеф русского поэта Александра Пушкина.

Об этом сообщает телеграм-канал "Деколонизация. Украина".

В настоящее время в Харькове еще не переименованы улица Пушкинская и одноименная станция метро.

Барельеф Александра Пушкина на станции метро в Харькове уже демонтирован

Напомним, о том, что в харьковском метро на станции "Пушкинская" демонтируют два барельефа с изображением русского поэта, сообщалось еще в середине октября прошлого года. Также заявлялось о демонтаже 19 стихотворений Пушкина на барельефах-медальонах между пилонами, хотя на самом деле тогда строки просто закрасили белой краской.

Перед этим уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал устранить нарушения языкового закона в Харькове. Речь шла об использовании русского языка в сфере информации для общего ознакомления. По его словам, также могут переименовать станцию метро "Пушкинская".

Ранее мы писали, что в ноябре 2022 года в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина на площади Поэзии, ранее закрытый мешками для защиты от осколков. В Харьковском горсовете заявили, что его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины. Памятник Пушкину был установлен в мае 1904 года.