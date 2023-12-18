Историко-топонимической комиссия рекомендовала Одесскому горсовету демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину у здания посвященного поэту музея на одноименной улице, убрать объект тень Пушкина с перекрестка Ришельевской и Дерибасовской улиц и снять орден Ленина с постамента стелы, посвященной присвоения Одессе звания Город-герой, на площади 10-го апреля.

Предложение комиссии горсовет рассмотрит на ближайшей сессии, сообщает "Думская".

На заседании комиссии сообщили, что памятник Пушкину согласился принять после демонтажа музей. Монумент установят во дворе заведения. В то же время, если на памятник будут претендовать Одесскийо литературный музей, он отправится туда.

Памятник Пушкину у музея спрятали в деревянный короб, так как на нем краской писали требования демонтажа.

Между тем в ноябре историко-топонимическая комиссия горсовета рекомендовала оставить на месте памятник Пушкину, установленный на Приморском бульваре. После этого его облил краской местный художник Ярослав Войцеховский.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали памятник Пушкину, расположенный в сквере на Берестейском проспекте. До этого монумент обливали краской и оставляли на нем надписи типа "Имперца - вон!"