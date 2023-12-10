В Харькове неизвестные повредили панно, которыми закрасили портрет русского поэта Александра Пушкина. Вместо Пушкина нарисовали портреты украинских литераторов, в частности, Леси Украинки, Ивана Франко и Григория Сковороды.

"Чем вам помешал Саня?" - оставили надпись на новом панно неизвестные на русском языке.

Соответствующее фото опубликовали телеграм-каналы.

Изображение русского поэта на торце ряда киосков, что на улице Пушкинской, закрасили этой осенью (как оно выглядело, можно увидеть на фото ниже).

Ранее мы писали, что в октябре в Харькове на станции метро "Пушкинская" закрасили белой краской строки 19 стихотворений русского поэта на барельефах-медальонах между пилонами.

Перед этим уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал устранить нарушения языкового закона в Харькове. Речь шла об использовании русского языка в сфере информации для общего ознакомления. По его словам, могут также переименовать станцию метро "Пушкинская".

А в ноябре 2022 года в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина на площади Поэзии, ранее закрытый мешками для защиты от осколков. В Харьковском горсовете заявили, что его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины. Памятник Пушкину был установлен в мае 1904 года.