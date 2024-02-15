Россияне установили в Авдеевке свой флаг недалеко от места, где сделал селфи президент Украины Владимир Зеленский, когда посещал город в конце декабря.

Об этом пишет в соцсети X военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке.

"Российский флаг на месте, где Зеленский сделал селфи у въезда в Авдеевку в конце декабря. Сейчас город тактически окружен Россией. Самой большой задачей для украинцев будет выбраться оттуда живыми", - написал журналист.

Российские паблики уточняют, что стела, у которой фотографировался Зеленский, в 70 метрах от нынешних российских позиций.

Также они пишут о том, что россияне захватили Донецкую фильтровальную станцию - укрепрайон ВСУ на северо-востоке Авдеевки. Но пока никаких подтверждений этому нет.

Ранее войска РФ публиковали кадры с укрепрайона ВСУ "Зенит" на юге Авдеевки, который, судя по всему, захвачен россиянами.

В свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на комментарии военнослужащих ВСУ сообщила, что украинские военные начали частичный вывод войск из Авдеевки и говорят, что сдача города – это лишь вопрос времени.