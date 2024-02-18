За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего россияне нанесли 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершили 169 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отразили 14 атак вблизи Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении отразили 23 атаки в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 2 безуспешных штурма.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, вчера Тарнавский заявил, что при отходе из Авдеевки часть украинских военных попала в плен.

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