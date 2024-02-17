На заключительном этапе выхода военных из Авдеевки под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен.

Об этом сообщает командующий ОСУВ "Таврия" генерал Тарнавский.

Тарнавский заявил, что Украина уже обратилась к международным организациям с просьбой обеспечить соблюдение норм гуманитарного права в отношении украинских пленных.

"Соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам Международного гуманитарного права, и чтобы наши воины вернулись на Родину. Будем бороться за освобождение всех побратимов", - заверил он.

Подробнее ситуацию в Авдеевке мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, сегодня главком ВСУ Сырский объявил о выходе украинских военных из Авдеевки для избежания полного окружения и сохранения жизни солдат.

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