Российские военные взяли "стабильный темп" наступления и могут продвигаться дальше после захвата Авдеевки.

Так считает экс-нардеп Игорь Луценко, который сейчас воюет.

"Перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой – Бахмут. Перед Бахмутом – Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше не Харьков, Запорожье? А никаких! Нет предела, где россияне, взяв такой стабильный темп, остановятся. Разве что на природных рубежах, которые - Днепр, северные белорусские болота. Таков их план", - написал он.

Одним из главных преимуществ россиян Луценко считает массированное применение управляемых авиабомб. По его словам, в РФ огромные запасы авиабомб, и с их помощью российская армия разбивает позиции ВСУ, вплоть до прицельных ударов по операторам дронов.

"Можно сделать миллион FPV-дронов, но на расчеты операторов улетит миллион КАБов. Уже летит собственно" - заявил он.

Луценко говорит, что КАБы гораздо дешевле ракет, обладая той же разрушительной силой и относительной точностью. Он также отмечает, что Украина не применяет западные аналогичные бомбы, поскольку ее авиация не может подниматься на нужную высоту.

Украина таких бомб, по его словам, не производит.

"Повторяется история с Шахедами: Украина, страдая от эффективного оружия, которое россияне применяют уже более чем через год, не может создать симметричный ответ в должном масштабе. Хотя владеет и ресурсами, и технологиями, и людьми для этого. Не владеет Украина только одним - способностью это все организовать под решение конкретной, всем очевидной задачи", - заявил Луценко.

Ранее о решающей роли КАБов при российском наступлении в Авдеевке сообщали украинские военные эксперты.

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