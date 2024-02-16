Бои в Авдеевке продолжаются, но украинские войска отходят.

Об этом пишет служба новостей BBC.

Как сообщает корреспондент в Киеве Джеймс Уотерхаус, украинские военные тщательно подбирают слова, сообщая о ситуации в Авдеевке, но неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, взяв Авдеевку.

"Самый актуальный вопрос для Украины – смогут ли ее солдаты выбраться из Авдеевки живыми. В последний раз, когда Бахмут был взят российскими войсками, нынешнего командующего ВСУ Александра Сырского раскритиковали за то, что он слишком долго пытался удерживать город", – говорится в публикации.

BBC напоминает, что Сырского обвинили тогда в стремлении к символической победе за счет неоправданных жертв.

"Но в недавнем интервью он сказал, что Украина сейчас переходит к оборонительной операции, и что он скорее отступит, чем пожертвует личным составом. Авдеевка проверит это утверждение", – пишет Джеймс Уотерхаус.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что во время отхода с позиций в Авдеевке часть бойцов ВСУ попали в плен.

Также мы публиковали видео, как украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки.