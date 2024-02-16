В сети появились видео панорамы Авдеевки и ситуации на коксохимическом заводе. Город под мощным обстрелом.

Соответствующие кадры публикуют телеграм-каналы.

На видео можно заметить пожары и дым над городом. За Авдеевский коксохим идут бои.

Напомним, ранее переброшенные в Авдеевку украинские военные заявили, что соотношение сил в районе Авдеевки один к семи, а сама ситуация в этом районе - "критическая".

В свою очередь и в Белом доме говорили, что ситуация в Авдеевке критическая, город может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

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