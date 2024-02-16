Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте в Авдеевке.

Эту тему президент затронул во время пресс-конференции в Германии.

Зеленский сообщил, что украинские военные "героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед". Президент отметил, что "детально понимаем, что происходит" в городе, и заявил, что постоянно контактирует с военным руководством Украины.

"Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача делать всё, чтобы защитить наших людей. Это главный сигнал от меня. Наши военные - это самое главное, что у нас есть, и это самое главное наше оружие", - рассказал Зеленский.

Также о текущей ситуации в Авдеевке сообщил командующий оперативно-стратегической группой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в своём телеграм-канале.

По его заверению, на этом участке фронта нет заблокированных украинских подразделений. Вероятно, этот комментарий командующего касается сообщения замкомандира 2-й штурмовой бригады Родиона Кудряшова о том, что военные местами находятся в окружении на 360 градусов, но имеют возможности для его прорыва.

Тарнавский пишет, что в городе идёт "плановое усиление подразделений", "логистика работает", проводятся рейдово-ударные действия с целью расширить логистические коридоры. А боеприпасы и оружие поставляются "в увеличенных объёмах" по поручению главкома.

Командующий "Таврии" повторил слова Зеленского о том, что "приоритетом является сохранение жизни воинов" и за руины Авдеевки держаться никто не намерен.

Касательно отступления из укрепрайона "Зенит" Тарнавский пишет, что украинские подразделения вышли оттуда "с незначительными потерями". Так, по его словам, будет и на других угрожающих направлениях в случае необходимости.

Сейчас россияне начали штурм коксохимического завода, где находится пришедшая на подкрепление 3-я штурмовая бригада.

"В результате обстрелов враг поджёг цистерну с остатками нафталина и устроил пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников", - пишет Тарнавский.

Ранее солдаты из-под Авдеевки рассказали, что из почти окружённого на тот момент укрепрайона "Зенит" никто их так и не вывел, а выбрались оттуда они сами - как сумели, и с большими потерями.

Со своей стороны командование ВСУ сообщило, что было принято решение покинуть "Зенит" организованно.