Российские войска могли захватить Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Данный объект расположен к востоку от осаждаемой россиянами Авдеевки.

С 2014 года и до начала полномасштабного вторжения РФ очистные сооружения находилась в серой зоне и под контролем ОБСЕ обеспечивали водоснабжение Донецкой области - как подконтрольной Украине части, так и оккупированной.

После начала открытой войны с РФ объект до настоящего времени находился под контролем ВСУ.

Телеграм-каналы РФ публикуют фото своих военных на постройках станции.

Накануне россияне заявили о захвате укрепрайона "Зенит" к югу от Авдеевки.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

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