Военный рассказал, что из практически окруженного укрепрайона "Зенит" к югу от Авдеевки, их никто не выводил
Украинский военный рассказал, что из практически окруженного укрепрайона "Зенит" к югу от Авдеевки, их никто не выводил. Выбирались сами с большими потерями.
Вчера этот укрепрайон захватили россияне. По данным Deep State, выйти из окружения удалось не всем.
Боец 110-ой бригады Виктор Беляк рассказывает, что было две попытки выйти из окружения. Первая - в ночь на 14 февраля. Ушло десять человек, только двое вернулись назад ранеными, еще одного раненого эвакуировали утром. Но при этом все трое бойцов, которые ушли за ним, также вернулись с ранениями. В том числе и сам Виктор.
На вторую ночь пообещали, что к ним приедет эвакуационная техника. Но она так и не приехала.
С серьезными потерями, части солдат все-таки удалось самим выйти из окружения.
"Генплан – или пан, или пропал. Группы отправлялись одна за другой — видимость нулевая. Это было тупо выживание. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими труппами", - описывает отход из "Зенита" Беляк.
Раненых, судя по его словам, приказали оставить на месте.
"Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации, ранил нас в самые наши глубины:
Раненый. А что, эвакуации не будет? Командир. Нет, не будет, оставляйте 300 и сжигайте все.
Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек.
И так же было трудно читать их сообщения в чате в сигнале. Их отчаяние и обреченность. Это всегда останется в нас. Погибают самые смелые", - пишет Виктор.
По его мнению, у командования не было намерения проводить грамотную эвакуацию.
"Никто не любит непопулярных решений. Вывод личного состава - нет. Другое дело, героическая оборона. За это можно и повышение получить", - пишет боец.
И заявляет, что их намерены оставить в Авдеевке, чтобы продолжать бои за город.
"Командование дальше тянет. И даже готово привезти БК и припасы, и оставить нас умирать. 110 ОМБР 1 батальон, 2 рота. Help!", - пишет Виктор.
Ранее мы писали о том, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.
А также, что переброшенные в Авдеевку украинские военные заявили о критической ситуации.