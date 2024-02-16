Украинский военный рассказал, что из практически окруженного укрепрайона "Зенит" к югу от Авдеевки, их никто не выводил. Выбирались сами с большими потерями.

Вчера этот укрепрайон захватили россияне. По данным Deep State, выйти из окружения удалось не всем.

Боец 110-ой бригады Виктор Беляк рассказывает, что было две попытки выйти из окружения. Первая - в ночь на 14 февраля. Ушло десять человек, только двое вернулись назад ранеными, еще одного раненого эвакуировали утром. Но при этом все трое бойцов, которые ушли за ним, также вернулись с ранениями. В том числе и сам Виктор.

На вторую ночь пообещали, что к ним приедет эвакуационная техника. Но она так и не приехала.

С серьезными потерями, части солдат все-таки удалось самим выйти из окружения.

"Генплан – или пан, или пропал. Группы отправлялись одна за другой — видимость нулевая. Это было тупо выживание. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими труппами", - описывает отход из "Зенита" Беляк.

Раненых, судя по его словам, приказали оставить на месте.

"Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации, ранил нас в самые наши глубины:

Раненый. А что, эвакуации не будет? Командир. Нет, не будет, оставляйте 300 и сжигайте все.

Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек.

И так же было трудно читать их сообщения в чате в сигнале. Их отчаяние и обреченность. Это всегда останется в нас. Погибают самые смелые", - пишет Виктор.

По его мнению, у командования не было намерения проводить грамотную эвакуацию.

"Никто не любит непопулярных решений. Вывод личного состава - нет. Другое дело, героическая оборона. За это можно и повышение получить", - пишет боец.

И заявляет, что их намерены оставить в Авдеевке, чтобы продолжать бои за город.

"Командование дальше тянет. И даже готово привезти БК и припасы, и оставить нас умирать. 110 ОМБР 1 батальон, 2 рота. Help!", - пишет Виктор.

Ранее мы писали о том, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

А также, что переброшенные в Авдеевку украинские военные заявили о критической ситуации.