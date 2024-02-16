Утром 16 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Всего враг нанес 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении отражены 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Село Ласточкино расположено уже на западе от Авдеевки и стоит на трассе 00542, по которой раньше снабжался город.

На Марьинском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области отбиты 34 атаки.

На Новопавловском направлении отбиты 3 атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма.



Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

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