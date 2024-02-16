3-я штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении.

Об этом сообщил замкомандира бригады Родион Кудряшов.

По его словам, местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180. Но также есть возможность прорыва этого окружения за счет штурмовых действий.

Свое мнение касательно необходимости удерживать сейчас Авдеевку он не высказал, заявив, что 3-я ОШБр выполняет приказы Генштаба.

Ранее бойцы, удерживавшие укрепрайон "Зенит", который РФ захватила, рассказывали, что их не эвакуировали и они выходили оттуда сами с потерями. И просили о помощи в эвакуации теперь уже из Авдеевки.

Ранее мы писали о том, что происходит в городе.

Сама 3-я штурмовая сообщала, что теперь ее "новый дом" - Авдеевский коксохим.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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